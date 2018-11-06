محمد بن راشد: "البرمجة لغة المستقبل"

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن اقتصاد المعرفة قائم على البرمجة، والبرمجة تقوم على عقول شابة مبدعة تستطيع تسخيرها لإضافة قيمة جديدة للحياة والاقتصاد، لافتاً إلى سعي الدولة الدائم للمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للمنطقة عبر تعليم شبابها لغة المستقبل. وأضاف الشيخ محمد "ان البرمجة لغة المستقبل، وأهم أدواته، وصانعة الفرص للأجيال المقبلة"، مؤكدا أن التقنيات الحديثة هي الطريق الأسرع لصناعة فرص جديدة للشباب.

جاء ذلك خلال احتفائه بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بالمشاركين في مبادرة “مليون مبرمج عربي” التي تم إطلاقها العام الماضي ضمن “مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، كأكبر مشروع برمجة يسعى إلى تدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها ومواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياته بهدف تمكين الشباب العربي من أدوات المستقبل التكنولوجية وتوفير فرص عمل لهم، تمكّنهم من تطوير مهاراتهم وتوظيفها في ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة.

ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المهتمين من مختلف الأعمار والدول للمشاركة في المبادرة للارتقاء بمعارفهم والاستفادة من منصة مبادرة مليون مبرمج عربي لتطوير خبراتهم، مشيداً بالنجاح الذي حققته مبادرة مليون مبرمج عربي منذ إطلاقها.

حضر الحفل الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

وقد بلغ مجموع المسجلين في دورات مبادرة “مليون مبرمج عربي” أكثر من 375 ألف شخص، مع استهداف المبادرة تدريب وتأهيل مليون مبرمج عربي خلال ثلاث سنوات، في حين تخرّج من المبادرة أكثر من 22 ألف شخص بمستوى خريجي علوم الحاسوب، وتوزّع المشاركون في المبادرة على أكثر من 150 دولة في خمس قارات، وأشرف على تأهيلهم أكثر من 3600 خبير ومدرس، وبلغ العدد الإجمالي لساعات التدريب أكثر من 1.5 مليون ساعة.

وتم الإعلان خلال الحفل السنوي لمبادرة مليون مبرمج عربي عن منصة تعليمية افتراضية للمشاركين في البرنامج سيتم إطلاقها بالتعاون مع منصة (TeachMeNow)، لتسهل عليهم التواصل مع المدرسين والمدربين ضمن صفوف افتراضية، تتيح لهم إمكانية تعزيز قدراتهم وتبادل خبراتهم لإتقان لغة البرمجة، كما جرى الإعلان خلال الحفل أيضاً عن حصول 250 مشاركا على منحة (NANODegree) تقديراً لنجاحهم وتفوقهم ومشاركتهم الفعّالة في البرنامج.

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