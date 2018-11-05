هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة تشارك بمعرض الكتاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (خاص)

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن إطلاقها مدونة تفاعلية، تهدف إلى تشجيع زوار الإمارة والمقيمين فيها على مشاركة تجاربهم السياحية النوعية والمتميزة، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في معرض الشارقة الدولي للكتاب. وتستهدف المدونة مختلف فئات المجتمع، حيث تتيح لهم فرصة مثالية للتعبير عن تجاربهم خلال زيارتهم المواقع السياحية والترفيهية في الإمارة.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة بمناسبة انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب: "نبارك لصاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على افتتاح الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ونبارك لدولة الإمارات كذلك على استضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى التي تعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات على مستوى العالم".

"دولة الإمارات وإمارة الشارقة بالتحديد، لقبت بالعاصمة العالمية للكتاب في سنة 2018 لليونسكو، ونفتخر جميعا بهذه الجائزة والتكريم في دولة الإمارات وكذلك في هيئة التجارة والسياحة كقطاع سياحي مهم يؤدي دورا جوهريا في دعم الإقتصاد وتقارب الثقافات بين جميع الزوار الوافدين إلى دولة الإمارات، نعرفهم من خلال هذه الفعاليات الكبرى من خلال تجربتهم وإبراز هوية الإمارات لجميع أنحاء العالم، فنحن نبارك للجميع ونتمنى لجميع القائمين على هذا العمل المميز كل النجاح في هذه الدورة والدورات القادمة إن شاء الله".



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