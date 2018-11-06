السعودية تبني أول منزل 3D بالشرق الأوسط (فيديو + صور)

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة

ضمن برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، أعلن برنامجا الإسكان وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الاثنين عن نجاح تجربة بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تُعد من أحدث تقنيات الجيل الرابع لتقنيات البناء.

تأتي هذه التجربة بهدف مواكبة التقدم التكنولوجي في عالم البناء المستقبلي، والاستفادة من أحدث التقنيات التي توصل إليها العالم، وأن تكون المملكة سباقة في تعزيز اعتماد تقنيات البناء المبتكرة في قطاع البناء والتشييد وتوطين صناعتها في المملكة بما يتفق وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأوضح البرنامجان أنه جرى اكتمال بناء المنزل الواقع على أرض وزارة الإسكان غرب مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن طريق شركة (Cybe) الهولندية، التي تعد من أبرز الشركات التي تمتلك هذه التقنية في العالم، حيث سيكون هذا المنزل متاحاً للزيارات والاطلاع على هذه التجربة من المختصين والعاملين والمهتمين بهذا القطاع من مهندسين ومعمارين وشركات متخصصة في مجال التشييد والبناء ولمدة 5 أيام ويمكن للراغبين في زيارة المنزل ومشاهدة مراحل الطباعة والتعرف عن قرب على هذه التقنية حجز موعد للزيارة من خلال الرابط.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار مواكبة مبادرة تحفيز تقنية البناء إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص والتي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" للتقدم التكنولوجي في عملية البناء، من خلال التعريف بالطباعة الثلاثية الأبعاد، التي تعد من أبرز طرق البناء المستقبلية المبتكرة التي يعول عليها للإسهام في صنع وحدات سكنية متكاملة من خلال نماذج رقمية المكونات، كما يتطلع من خلال استخدام هذه التقنية مستقبلاً إلى خفض تكاليف الجمع والنقل والبناء، بحيث يمكن الحصول على مسكن صديق للبيئة، حيث تسعى مبادرة تحفيز تقنية البناء إلى إنشاء بيئة سباقة وداعمة للتجارب والأبحاث في مجال التقنيات المستقبلية للبناء وتقنيات الجيل الرابع، لذلك قام بإجراء تجارب عديدة لتطوير بعض تقنيات المباني الحديثة بهدف توطين استخدامها ومنها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأكد وزير الإسكان "رئيس برنامج الإسكان" ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال جولته التفقدية للمشروع اليوم، بحضور وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مسؤول برنامج تطوير الصناعة ‏والخدمات اللوجستية الدكتور عابد السعدون، ونائبة السفير الهولندي في المملكة العربية السعودية السيدة ماشا باك، أن هذه التجربة تجسّد التعاون بين العديد من القطاعات ذات العلاقة، حيث يتشارك برنامجا الإسكان وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في طباعة أول منزل باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تُعد أول تجربة ناجحة لبناء منزل باستخدام هذه التقنية في الشرق الأوسط، ما يعطي نظرة لمستقبل هذا القطاع وكيف سيكون البناء خلال الأعوام المقبلة، ودور المملكة في تحفيز الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق الرفاهية لمواطنيها.

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