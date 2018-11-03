روسي خارق يجر شاحنة تزن 26 طنا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

قدم الروسي، إلبروس نيجماتولين، الذي يعرف بكونه "أقوى رجل على الكوكب"، عرضا خارقا في مدينة ألوشتا بشبه جزيرة القرم، جر خلاله شاحنة تزن 26 طنا لمدة 41 ثانية.

وعرف هذا الإنجاز بأنه رقم قياسي مؤكد على مستوى روسيا كلها، إن لم يكن على مستوى العالم، لكن الحدث لم يحضره أي من المسؤولين في غينيس للأرقام القياسية ليثبتوا ذلك رسميا.

إلا أن نيجماتولين قال للصحفيين بعد أدائه ذلك إنه مجرد رقم قياسي حققه لنفسه، مضيفا أنه ما من رجل خارق يمكنه الآن تحقيق ذلك الرقم.

وجاء الحدث كجزء من أول أولمبياد للرياضات الوطنية للشعوب التي تتحدث بالتركية في روسيا.

ونيجماتولين رياضي روسي وشخصية عامة، ويجيد رياضات رفع الأثقال ومصارعة الذراعين، وفاز بالعديد من الجوائز خلال مسيرته الطويلة.

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