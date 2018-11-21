فيلم وثائقي"فريق زايد يضيء القطب الجنوبي"

أخبار الآن | ابوظبي - الإمارات العربية المتحدة

عرضت هيئة البيئة - أبوظبي، الفيلم الوثائقي "فريق زايد يضيء القطب الجنوبي" الذي يلخص رحلة استكشاف قام بها ثلاثة من موظفي الهيئة إلى القارة القطبية الجنوبية على مدى

أسبوعين، بهدف مشاهدة ودراسة آثار ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي. وعرض الفيلم في "ڤوكس سينما" بمركز"ياس مول" في أبوظبي يوم 20 نوفمبر 2018، بحضور مجموعة من طلاب

وطالبات المدارس وممثلين عن حكومة أبوظبي.

وتعدّ دولة الإمارات من بين البلدان المعرضة لتأثيرات التغير المناخي نظراً لطول سواحلها البالغ 1,300 كيلومتر على الخليج العربي. ومن الضروري أن تتضافر الجهود المحلية والإقليمية للحدّ من مخاطر ارتفاع

منسوب سطح البحر المحتمل نتيجة للاحتباس الحراري.

ويدور الفيلم حول ثلاث شخصيات من موظفي هيئة البيئة – أبوظبي، وهم راشد الزعابي، المتخصص في علم الثدييات، ومريم القاسمي، أخصائية الاتصال ومنسقة برنامج الدكتورة جين غودال "الجذور والبراعم"

ووينستون كووي، مدير قسم السياسات البحرية في الهيئة، وهم جميعاً أعضاء "فريق زايد" في هيئة البيئة ، وجاءت رحلتهم في إطار رحلة فريق تحدي "قوة المناخ" الدولي لاستكشاف القارة القطبية الجنوبية

بقيادة السير روبرت سوان، أول مستكشف يسير إلى القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية.

وخلال الرحلة الاستكشافية، أضاء "فريق زايد" سماء القارة القطبية الجنوبية بأكثر من 100 ضوء شمسي، مطلقين رسالة تدعو للتوحد والأمل، والعمل من أجل التغير المناخي، احتفاءً بعام زايد، وتكريماً للقصة الخالدة للأب المؤسس لدولة الإمارات رائد الإنجازات البيئية. ويمثل كل ضوء من الأضواء المائة، تعهداً بالالتزام بالمبادرات المجتمعية التي تسعى إلى مواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري.



مصدر الصورة: البيان

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