قصة كلب انتشل من الشوارع لينضم لصفوف الشرطة البريطانية (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( metro )

الكلب كوبر من سلالة ستافوردشاير بول تيرير، كلب يبلغ من العمر عامين فقط ، لكن رصيد انجازته أكبر بكثير ..

أكثر من 250،000 جنيه إسترليني من الهيروين والكوكايين تمكن هذا الكلب المميز من إحباط تهريبها ، فهو مدرب بشكل خاص للعثور على المخدرات ، والنقود والأسلحة النارية، وهو الأول في سلالته الذي ينضم إلى قوات شرطة ستافوردشاير، هذا الكلب الذي عاش في الشوارع كجرو ضال قبل أن يتم إنقاذه من قبل "RSPCA"- الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات - ، وينضم إلى الخدمة في وقت سابق من هذا العام .

يقول الشرطي تيم موس :كان كوبر يسير في الشوارع بلا هدف ،حتى تم انقاذه من قبل جميعة RSPCA ليبقى معهم لمدة سبعة أشهر. يومًا ما كان في مأوى الكلاب ، وهو الآن كلب شرطة مثالي . " ويضيف موس :" كوبر يرافقني منذ مارس 2018 وقد انضم إلى الشرطة الجنائية في الشهر التالي. "أنا محظوظ للغاية لوجوده معي - إنه كلب رائع وتربطنا علاقة رائعة. "من الجيد حقا أن يكون هناك موظف مثله في قواتنا ".



في العادة سلالة كوبر ، كلاب تربى في المنازل ، هي ودودة جداً ، حتى عندما يزور الشرطي تيم أحداً في منزله برفقة كوبر يتفاجأ بأن كلباً من سلالته يستطيع العمل في مجال دقيق كالذي ييعمل فيه ، لكن من وجه نظرموس ، كوبر تمكن من كسر هذه الصورة النمطية ، واصطحابه معه إلى أي مكان يكسر الجليد ليفتح باب النقاش مع أي كان عن قدرات الكلب الخارقة غير المتوقعة .

قصة الكلب كوبر في الحقيقة تحمل الكثير من المعاني ، فهو مثال لتحدي المستحيل ، أمل لكل يائس ، ونموذج حي لكائن استطاع أن يغير الصورة النمطية المعروفة حول سلالته .

مصدر الصور : metro

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