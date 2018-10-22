أول ماراثون للدراجات الهوائية في غابات الموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق - (وكالات)

انطلق اول ماراثون للدراجات الهوائية، في غابات الموصل شارك فيه العشرات..

وتعد هذه الخطوة رائعة و مهمة لجعل الموصل تواصل السير مع العالم. كما أن هذا الماراتون سيخلق نوعا من الثقافة المجتمعية والعلاقات الجيدة بين المشاركين.

وكانت مدينة الموصل العراقية قد شهدت ، لأول مرة بعد طرد تنظيم داعش منها، ماراثوناً قصير المسافة ومسيرة نسائية بمشاركة شباب وشابات دعماً لحقوق المرأة..

شاركت نحو 300 شابة، ترتدي غالبيتهن قمصاناً بيضاء بأول ماراثون سنوي تشهده الموصل في تاريخها وذلك قرب جسر المدينة القديم الذي يشهد وضع اللمسات الاخيرة لافتتاحه من جديد في غضون أيام أمام حركة السير والعبور بعد إعادة إعماره.

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