قريبا في دبي.. "الطلاء الذكي" للحد من التلوث

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة (صحف)



في سعيها الدائم للحد من التلوث، ستعمل بلدية دبي على تطبيق "الطلاء الذكي" في حدائقها العامة، وفقاً لما قالت خولة آل علي، المهندسة المعمارية الرئيسية في إدارة الحدائق العامة والبستنة في البلدية، مضيفة ان البلدية وضمن المرحلة الأولى، رسمت بالفعل 3000 متر مربع في منطقة المسارح في حديقة الممزر، مشيرة الى ان مترا مربعا واحدا من الطلاء الذكي يعادل شجرة واحدة في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون.

يتكون الطلاء الذكي من مواد تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء. وقد ساهمت في الحد من تلوث الهواء بنسبة 20 في المئة في بعض البلدان الأخرى.

وقالت آل علي "هذا يعني أننا زرعنا فقط 3000 شجرة عندما قمنا بتلوين 3000 متر مربع من حديقة الممزر ذات الطلاء الذكي"ن مضيفة "سيتم تقديم الطلاء الذكي في المناطق المزدحمة في دبي للمساعدة في الحد من انبعاثات الكربون في السيارات".

وتهدف البلدية في وقت لاحق إلى دعوة الفنانين العالميين لتلوين الحدائق العامة في دبي والجسور والأنفاق بألوان مختلفة من الطلاء الذكي.

وستقوم هذه المبادرة بتجميل المدينة ، بينما تساهم في تحسين جودة الهواء والحفاظ على الصحة العامة.

وأضافت آل علي انه "مع تحول دبي إلى مدينة دولية ، سيزداد عدد سكانها ، وبالتالي ستكون هناك مزيد من السيارات في الشوارع ، ما سيسهم في تلوث الهواء".

قدمت آل علي فكرة الطلاء الذكي لمجلس محمد بن راشد الذكي ، قبل أن تتبنى بلدية دبي الفكرة الإبداعية التي سيتم تنفيذها في عدة مناطق في أنحاء المدينة.

وقالت إن إحدى التحديات التي واجهتها هي العثور على موردين محليين للطلاء ، ما أدى إلى استيرادها من الشركة الصناعية في الفلبين.

ويستخدم الطلاء حاليا في أكثر الشوارع ازدحاما في الفلبين حيث انخفض تلوث الهواء بنسبة 20 في المئة. كما استخدمت المكسيك واليابان وفرنسا الطلاء الذكي لتزيين بعض المناطق المزدحمة.

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