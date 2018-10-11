في الممر الذكي بمطارات دبي.. لن تحتاج لإبراز جواز سفرك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)



عند ذكر اسم دبي، تتسارع إلى الأذهان صور التطور والابداع التي رُسمت بها جوانب الحياة في المدينة.. فما أبرزها خلال هذا الاسبوع؟



"القمة العالمية للابتكار 2018" تنطلق في دبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع مجموعة «إس بي آي»، انطلاق الدورة الخامسة من «القمة العالمية للابتكار 2018» اليوم في فندق الريتز- كارلتون- مركز دبي المالي العالمي.

وتعد القمة من أبرز الفعاليات المعنية بالابتكار في المنطقة. ويأتي هذا التنظيم في إطار سعي اقتصادية دبي نحو بناء اقتصاد جاهز للمستقبل وتشجيع العقول المبتكرة على تبادل المعرفة والخبرات فيما بينها، ما يعزز بذلك دفع عجلة النمو الاقتصادي بإمارة دبي، والإمارات بشكل عام.

ويشارك في القمة التي تقام تحت عنوان «بناء اقتصاد مستدام لاستشراف المستقبل»، عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الحيوية. وتركز فعاليات القمة على دعم مفهوم الابتكار والتعريف بجهود إمارة دبي في صناعة المستقبل.



5 آلاف فيديو تعليمي عُرّبت في "تحدي الترجمة"

ضمن مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي تم الانتهاء من تعريب وإنتاج 5000 درس تعليمي بالفيديو تعادل مجتمعة 11 مليون كلمة مترجمة، من أكثر من 300 متطوع ومتطوعة من الوطن العربي تم اختيارهم من بين أكثر من 50 ألف متطوع تقدموا للمشاركة في "تحدي الترجمة".

و سيحظى الطلاب على امتداد العالم العربي بمنصة تعليمية متطورة تتيح لهم متابعة كافة الدروس في مواد العلوم والرياضيات عن بعد في أي وقت ومن أي مكان، مشيرة إلى أن الدروس التعليمية بالفيديو ستكون متاحة قبل نهاية أكتوبر الحالي، وذلك بعد إتمام مراحل الاختبار النهائي للمنصة وتجربة المستخدمين لها التي تجرى حالياً.



في مطارات دبي.. ممر ينهي إجراءات السفر في 10 ثوان

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، التشغيل التجريبي لمشروع "الممر الذكي" الذي يتيح للمسافرين جواً إنهاء إجراءات سفرهم في غضون 10 ثوان ودون استخدام أي وثيقة مثل الجوازات أو بطاقات الهوية، أو بطاقة صعود الطائرة، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف على هويات وبيانات المسافرين.

ويعد هذا الممر الأول من نوعه في العالم.

"منقذ طائر" لسلامة مرتادي الشواطئ في دبي

أطلقت بلدية دبي "المنقذ الطائر"، وهو طائرة من دون طيار، تم تطويرها لتكون الأولى من نوعها عالمياً من حيث التصميم والاستخدام، بهدف المحافظة على أمن وسلامة مرتادي الشواطئ العامة في الإمارة، في ظل تزايد أعدادهم، حيث تعتبر مقصداً للمقيمين والسياح في دبي طوال العام.



يستجيب (المنقذ الطائر) لحالات الغرق الجماعي أو الانفرادي، عن طريق نقل ما يصل إلى 4 أطواق عوامات إنقاذ، إلى الغرقى في البحر، ويمكنها دعم 8 غرقى في آن واحد، وإمكانية استخدامها مع طوافة إنقاذ تنتفخ تلقائياً عند ملامستها للماء، بدلاً من العوامات.



كما يتيح الاستجابة الأولية لحالات الغرق، حتى يصل المنقذ البشري إلى الحالة، ما يسهل الإنقاذ في أيام الإجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع.



5 معالم سياحية في دبي تدخل موسوعة "غينيس"

سجلت موسوعة "غينس" للأرقام القياسية خمسة معالم بارزة في إمارة دبي قد لا يخلو أي برنامج سياحي لزيارة الإمارات من التوقف عندها.

والبداية كانت مع برج خليفة كأطول هيكل أو جسم من صنع الإنسان بارتفاع 828 متراً..

وتمتلك دبي أطول فندق في العالم وهو فندق "جيفورا" الذي يبلغ طوله 356 متراً و يتألف من 75 طابقاً تضم 28 غرفة، فضلاً عن 5 مطاعم.

كما تحتضن دبي أكبر منتجع داخلي للتزلج على مستوى العالم وهو " سكي دبي" الذي تبلغ مساحته 22,500 متر مربع..

وتضم دبي مترو "الخط الأحمر" الذي يعتبر أطول مترو بدون سائق في العالم والذي ينقل سكان المدينة في خط يصل طوله إلى 52.1 كلم.

ونجحت حديقة دبي للزهور "دبي ميراكل غاردن " في تسجيل اسمها بموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك بعد تقديمها أكبر مجسم من الزهور في العالم، يحاكي مجسمًا لطائرة الإمارات "إيرباص إيه 380".

دبي.. "الوجهة الأفضل لهذا العام"

حصلت دبي على جائزة "الوجهة الأفضل لهذا العام" خلال حفل توزيع جوائز "سي تريد كروز 2018" في البرتغال، وذلك تقديراً للجهود التسويقية التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضّلة للسياحة البحرية خلال فصل الشتاء.

وتعد تلك الجائزة إحدى أكثر الجوائز العالمية شهرة وتقديراً في قطاع السياحة البحرية، وتمّ تسليمها في حفل خاص أقيم في ختام فعاليات معرض "سي تريد كروز ميد 2018"، الذي أقيم مؤخراً في مدينة لشبونة البرتغالية.

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