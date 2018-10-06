دبي توقع عقدا بـ 630 مليون درهم تمهيدا لإكسبو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي إرساء عقد على مرحلتين للطرق والأنفاق والجسور بتكلفة إجمالية تصل إلى 630 مليون درهم للمرحلتين الأخيرتين من خطة تطوير البنية التحتية تمهيدا لاستضافة معرض إكسبو 2020 الدولي.



ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي الإعلان في بيان منسوب للهيئة على موقعه على الإنترنت دون تحديد الشركات التي فازت بالعقدين.



وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة أن المرحلة السادسة من مشروع تطوير الطرق المؤدية لموقع معرض إكسبو تشمل تنفيذ جسور بطول كيلو و400 متر، وطرق بطول قرابة ثمانية كيلومترات، حيث سيتم زيادة عدد مسارات شارع جبل علي لهباب من أربعة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، وسيتم تطوير شارع الأمارات بطول قرابة خمسة كيلومترات.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أرست في الأشهر القليلة الماضية أربعة عقود من مشروع تطوير الطرق المؤدية لموقع إكسبو، شملت المرحلتين الأولي والثانية تطوير شارع جبل علي لهباب وتقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وتنفيذ جسور على شارع الشيخ محمد بن زايد لخدمة الحركة المرورية من وإلى موقع معرض إكسبو 2020، فيما شملت المرحلتين الثالثة والرابعة تطوير تقاطعين لشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع كل من شارع جبل علي لهباب وشارع اليلايس، إضافة إلى تطوير تقاطعين مجسرين على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في منطقة مجمع دبي للاستثمار، وتوسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين إلى خمسة مسارات في كل اتجاه.

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