في دبي.. عربة تسوق تتعقبك وطاولة تكشف لك الخضار التالفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

دبي مدينة لا تكل ولا تمل من التطوير والإبداع والابتكار.. ففي كل يوم هناك جديد



تدشين ثاني مركز شرطة ذكي في دبي

دشّن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في منطقة لامير في جميرا بدبي مركز الشرطة الذكي «sps» التابع لشرطة دبي الذي يعد المركز الذكي الثاني بعد تدشين الأول في منطقة «سيتي ووك» سبتمبر العام الماضي، وكان الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم.

المركز يوفر 27 خدمة رئيسة لطالبيها على مدار 24 ساعة وذلك في مجال الخدمات الجنائية التي من بينها المرورية والشهادات والتصاريح وما إلى ذلك، إلى جانب 33 خدمة فرعية.

ومن الخدمات الذكية التي يقدمها المركز الشكاوى العمالية وأمن المساكن وجرائم الاتجار بالبشر ودعم ضحايا العنف البشري ودفع مخالفات وكافة المعاملات ذات الصلة بتعامل الجمهور مع الشرطة التي لا تحتاج إلى الذهاب إلى مراكز الشرطة التقليدية.



"وايلد دبي".. وثائقي يعرض الحياة البرية

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع قناة "ديسكفري"، العرض الأول للفيلم الوثائقي "وايلد دبي" الذي تصل مدته الى نحو 45 دقيقة بحضور وسائل الإعلام والذي يستعرض جهود دبي في مجال المحميات الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية والنظم البيئية في الإمارة.

ويتناول الفيلم الجهود التي تبذلها المحميات الطبيعية، والتي تغطي مساحة 17 % من الإمارة، بهدف حماية البيئة والحياة البرية ليكشف بذلك جانباً جديداً من جهود دبي في مجال الاستدامة.



500 درهم غرامة السيارات المتسخة في دبي

حذرت بلدية دبي السكانَ من التأخّر في غسل وتنظيف سياراتهم، ما يجعلها متسخة، وغير لائقة بالمظهر الحضاري للمدينة.

وكشفت البلدية مؤخراً، عبر تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر، أن "إيقاف مركبتك بشكل مُهمَل لمدة طويلة وهي غير نظيفة، يؤثر على نظافة المدينة ويعرّضك لغرامة مالية قدرها 500 درهم".

ويستهدف هذا القانون السيارات التي لم ينظفها أصحابها لأشهر، ما يؤدي إلى الغبار والأوساخ عليها، الأمر الذي يشوه المظهر الحضاري للمدن.



عربة تسوق تتعقبك وطاولة تكشف الخضار التالفة

تستمر إمارة دبي في إبهار متابعيها، سواءً في اعتمادها على الذكاء الاصطناعي أو ابتكار ما يسهّل حياة الناس، ففي المعرض الدولي للخضار والفواكه كشفت بلدية دبي عن 3 مشاريع ذكية في قطاع تجارة الأغذية، هي: «الطاولة الذكية، والعربة الذكية ومشروع أجهزة المناولة الذكية».

وأفاد محمد مبارك المطيوعي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في البلدية، بأن مشروع الطاولة الذكية سيكون في المجمع الجديد في السوق (ماركت 3)، حيث ستعطي معلومات عن بُعد لمفتشي البلدية عن وجود خضراوات وفواكه تالفة تحتاج للفحص من خلال ربطها بشبكة المعلومات الخاصة بالأغذية التي ترد عبر منافذ الدولة، كما يمكنها إعطاء معلومات عن الخضار والفواكه المعروضة عليها للجمهور من حيث بلد المنشأ، ومدى صلاحياتها، وذلك من خلال باركود الملصق على الخضار أو الفاكهة.

أما مشروع العربة الذكية بالسوق فيعمل من خلال التعرف على المتسوّق الراغب في شراء الخضار والفواكه، ثم تقوم بملاحقته خلال تسوقه، دون حاجة المتسوق لدفعها بيده، وتوصيلها لسياراته.



أول حوض سباحة عائم في الإمارات

إذا كان اتخاذ القرار ما بين السباحة في مياه البحر أو بركة السباحة يبدو صعباً، فبات بإمكانك القيام بالاثنين معاً وفي موقع واحد

تواصل دبي مرة أخرى هوايتها في الإبهار، حيث شهدت افتتاح أول حوض سباحة عائم في الإمارات يقع على بعد 50 متراً من شاطئ البحر على ضفاف «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً في الخليج العربي.

ويبلغ طول حوض السباحة 20 متراً وعرضه عشرة أمتار، وعمقه 1.2 متر، يمكن الوصول إليه عبر ممشى يبلغ طوله 50 متراً، كما أنه يحتوي على منطقة واسعة.

وثبت حوض السباحة بقاع البحر باستخدام نظام للمرساة البحري يسمى ( (Seaflex) الذي يستخدم في الطوافات والأرصفة البحرية العائمة.



حذاء ثمنه 17 مليون دولار في دبي

عرض متجر في دبي حذاء مرصعا بالألماس للبيع بسعر 17 مليون دولار.

الحذاء، الذي يعرض في صندوق زجاجي على شكل ألماسة في الطابق الأعلى من فندق برج العرب، مصنوع من جلد ذهبي اللون مرصع بأكثر من مئة قيراط من الألماس المثبت على ذهب أبيض.

وقال هيماني كاراتشانداني الرئيس التنفيذي لمتجر باشون جولرز "يمكننا رؤية بعض المشترين المحتملين هنا في دبي ".

وأضاف "في المستقبل سنعد تصميمات خاصة بالطلب ... ليس فقط بالألماس لكن بالياقوت والزفير أيضا".

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