الروبوت بيبر يخطف الأنظار بحديثه أمام البرلمان البريطاني

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

بعد ظهور الروبوت Pepper أمام أعضاء البرلمان البريطاني للمرة الأولى كشاهد، حظي هذا الحدث باهتمام عالمي .

الحدث المثير أصبح احد لحظات تويتر المميزة ، بعد أن لقي تفاعلاً كبيراً .

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، شارك الروبوت بيبر في جلسة للجنة التعليم حول صعود الذكاء الصناعي وكيفية الاستجابة له في المدارس البريطانية.



وتعد تلك هي المرة الأولى التي تتم دعوة إنسان آلي للتحدث في البرلمان منذ نشأته من قرابة 700 عام، حسب الصحيفة.



وتحدث الروبوت بيبر بلكنة أمريكية ، وقد تم تصميمه في جامعة ميدلسكس البريطانية.



وتم تطوير Pepper بواسطة شركة يابانية تسمى SoftBank Robotics ، وتمت دعوته لتقديم أفكار حول كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعى فى التعليم.

ويشارك حاليا الروبوت المجهز بأربعة ميكروفونات، واثنين من كاميرات HD وشاشة تعمل باللمس على الصدر، فى تجربة مع جامعة ميدلسيكس، ويصر أعضاء البرلمان على أن جلب الروبوت للتحدث إلى اللجنة المختارة ليس مجرد وسيلة للتسلية، وقال رئيس اللجنة روبرت هالفون: "الهدف هو إظهار إمكانات الروبوتات والذكاء الاصطناعى وتأثيرها على المهارات."

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