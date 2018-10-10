كندا تحتفي بمواطنين جدد في السماء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)



أدى ستة مواطنين جدد حصلوا على الجنسية الكندية القَسَم على حافة أحد أعلى المباني في العالم على ارتفاع أكثر من 300 متر فوق وسط مدينة تورنتو.



وأدار وزير الهجرة و اللاجئين وشؤون المواطنة أحمد حسين مراسم قسم حصول المواطنين على الجنسية الجديدة وأثنى على أولئك المواطنين وهم من ست دول مختلفة في حين كانوا معلقين بأسلاك قبالة الطابق رقم 116 والمعروف باسم إيدج ووك في جانب برج (سي.إن تاور) الشهير.



وطبقا لوزارة الهجرة واللاجئين وشؤون المواطنة الكندية فقد استضاف البرج الذي يبلغ ارتفاعه 553 مترا مراسم الجنسية من قبل لكن لم تكن من مثل هذا الارتفاع.

وقبلت كندا أكثر من 270 ألف مهاجر العام الماضي. وغرد الوزير عن المراسم قائلا ”السماء هي الحدود مع الجنسية الكندية“.

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