كندا تحسم الجدل: لا يحق لقاضٍ أن يرفض شهادة المحجبات

أخبار الآن | مونتريال - كندا (وكالات)

بعد 3 سنوات من قضية المواطِنة الكندية المسلمة رانية العلول التي طـُردت من جلسة محكمة في مونتريال عام 2015 بسبب ارتدائها الحجاب، قضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبيك الكندية بأنه لا يحق لقاضٍ أن يَرفض الاستماع إلى إفادة امرأة بسبب ارتدائها الحجاب.

وخلصت أعلى هيئة قضائية في كيبيك في حكم صدر بإجماع قضاتها بأنه بإمكان أي مواطن ارتداء أي ملابس تقضي بها ديانته في قاعة محكمة إذا كانت "معتقداته الدينية صادقة" و طالما أنها لا تولد "تضارباً مع الحقوق الدستورية لشخص آخر".



وأسندت القاضية إيليانا مارنغو من محكمة كيبيك آنذاك قرارها إلى أحد تنظيمات المحكمة ينص على أن أي شخص ينبغي أن يرتدي "ملابس مناسبة"، مشبهة حجاب العلول بـ"قبعة أو نظارات شمس".

ورأى قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة بالإجماع أن القاضية لم تأخذ بالاعتبار حق العلول في "التعبير الديني باستنادها إلى مبدأ مهيمن ومطلق هو مبدأ علمانية الدولة الذي كانت تعتقد خطأ أنه مدرج في نظام محكمة كيبيك".



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