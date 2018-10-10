السعودية تشهد أول مبارزة للسيدات بالرياض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تنطلق الجمعة المقبل بطولة الجولة السعودية الأولى للمبارزة للسيدات تحت 13 و15 و20 سنة، في أولى بطولات الموسم المحلي للسيدات، في الأسلحة الثلاث (الشيش والسيف والمبارزة) بمشاركة 30 لاعبة، منهن 22 شاركوا في برنامج المبارز الأولمبي الذي أقيم الصيف الماضي لمدة ثلاثة أشهر.

وتحظى البطولة التي ستقام في الصالة الرياضية بجامعة دار العلوم للبنات في الرياض، وتشرف عليها صاحبة الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة للشؤون النسائية، بتواجد محكمات من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى جانب متطوعات من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وجهاز طبي (نسائي) متكامل.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، تعد البطولة أول بطولة نسائية للمبارزة في المملكة وتم اعتمادها من اللجنة الاولمبية العربية السعودية وإدراجها ضمن برنامج الموسم الداخلي وبدعم مباشر من الهيئة العامة للرياضة.

مصدر الصورة (واس)



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