سامسونغ تكشف عن حزمة من الإصدارات الجديدة

أخبار الآن | سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)



كشف عملاق صناعة الهواتف الذكية سامسونغ عن حزمة من الهواتف الذكية الجديدة، من بينها هاتف ذكي قابل للطي غالاكسي فولد Galaxy Fold، وهاتف 5 جي غالاكسي أس10 5 جي، وثلاثة هواتف أخرى غالاكسي أس10 Galaxy S10

سيطرح الهاتف القابل للطي غالاكسي فولد، للبيع في الأسواق خلال شهرين فقط، وهو ما عني أنه سيكون متاح مبكرا عن التوقعات.

بينما يتميز هاتف الجيل الخامس غالاكسي أس10 5 جي بأكبر شاشة هاتف غير قابلة للطي تنتجه الشركة، وقدم سرعة أكبر في استخدام البيانات عند توفر الشبكات.

تتضمن مجموعة أس 10 الجديدة أيضا تقديم نموذج من الهواتف منخفضة التكلفة.

وكانت سامسونغ قد اعترفت من قبل بتراجع مبيعاتها من هواتف أس9، والتي جاءت أقل من المتوقع بسبب تكلفتها.

قالت شركة سامسونغ إن هاتف غالاكسي فولد، سوف ينفتح لتظهر شاشة بحجم 7.3 إنش (18.5 سم) مثل تلك الموجودة في الحاسوب اللوحي (التابلت)، وستكون قادرة على تشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في وقت واحد.

أظهر العرض التجريبي ميزات "استمرارية التطبيق"، التي تنقل الجهاز من وضع إلى آخر بشكل أكثر سلاسة مقارنة بهاتف سابق "فليكس باى" من إنتاج شركة رويول الأمريكية، وكان قابلا للطي أيضا.

ومن الأمثلة على ذلك، أن شاشة خرائط غوغل التي تظهر على الشاشة الأمامية الصغيرة أثناء طي الهاتف، تتسع ويتم عرضها بشكل أكبر على شاشة الهاتف مباشرة بعد فتحها بعد ثانية واحدة فقط من التوقف.

وأضافت سامسونغ أنها ستقوم بتحسين تطبيقات واتس آب وفيسبوك ويوتيوب وماكروسوفت أوفيس، لتتناسب مع الشكل الجديد للهاتف.

وقالت الشركة إنها صممت نوعا جديدا من نظام المفصلات الخفي الذي سيصمد أمام الاستخدام الشاق ومئات آلاف المرات من طي الشاشة وفتحها، كما سيشتمل الهاتف على بطارية في كل جانب لتمديد فترة التشغيل.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الشركة الكورية الجنوبية إن الهاتف يحتوي على ست كاميرات، ثلاث منها في الخلف واثنتان في الداخل وواحدة في المقدمة، لضمان قدرة الهاتف على التقاط الصور أيا كان وضعه سواء مطويا أو مفتوحا.

ومن المقرر طرح إصدار G4 من غالاكسي فولد للبيع في 26 أبريل/نيسان، بسعر يبدأ من 1980 دولارا. كما ستطرح نسخة أخرى 5G ، لكنها ستكون أعلى سعرا، ووصفتها سامسونغ بانها ستكون نسخة "فاخرة".

وعلقت كارولينا ملانيسي، من مؤسسة كرياتف ستراتيجيز للاستشارات: "فولد يمثل تجربة تمنح الناس الفرصة للحصول على هاتف وأيضا جهاز بشاشة كبيرة دون التخلي عن فكرة كونه مجرد هاتف".

وأضافت: "هناك الكثير من التكنولوجيا المستخدمة هناك. ومن المنطقي أن يتم طرحه بأقل من 2000 دولار، حتى ولو كان ذلك فقط للتأثير النفسي".

لكن مراقب آخر في السوق ما زال لديه شكوك.

ويقول نيل ماوستون، شركة الأبحاث ستراتيجي أناليتك: "من الناحية النظرية، الهواتف القابلة للطي جذابة للغاية: فهي تحوي شاشة عملاقة في تصميم صغير، لكن في الواقع، لا يعرف المستهلكون بالضبط كيف ستعمل، ولا تزال تطبيقاتها غير جاهزة".

وأضاف ماوستون: "يمكنك الرجوع إلى التاريخ في الهواتف ذات الشاشات المزدوجة التي تصدرها ZTE و NEC وغيرها. لم تُباع بشكل جيد خاصة بسبب السعر وعدم التوزيع".

"لذلك، هناك إمكانات جيدة، ولكن لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين".

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