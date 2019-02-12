كيف تقوم إعلانات الواقع الافتراضي بتشكيل مستقبل التسويق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

في عالم التكنولوجيا يتردد دوما مصطلح "الواقع الافتراضي"، ومن الصعب الآن العثور على شخص لم يسمع من قبل عن لعبة بوكيمون جو ، لعبة الهاتف المحمول الشهيرة و الأكثر مبيعاً والتي يلعبها الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك ، لا يتعلق "الواقع الافتراضي" فقط بالألعاب، اذ لديه آفاق جديدة يمكن الوصول لها في العديد من المجالات ، من التعليم إلى الرعاية الصحية إلى البناء. وهو في طريقه الآن لمجال الإعلان ، اذ سيعمل على تغيير الطريقة التي يعمل بها سوق الإعلانات الرقمية.

للحديث عن هذا الموضوع وغيره تنضم إلي في الاستوديو الخبيرة في التسويق الالكتروني صولانج الراسي

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