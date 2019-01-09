هيونداي تبتكر سيارة بأربع أرجل للطوارىء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



كشفت شركة السيارات الكورية الجنوبية، هيونداي، عن تقنية جديدة تسعى لتطبيقها في السيارات، بحيث ستصبح قادرة على "المشي" عبر أربعة أرجل بما يكمنها من الوصول إلى أسطح مرتفعة.

وعرضت الشركة نموذجا روبوتيا يوضح كيف تعمل التقنية الجديدة، حيث تتحرك عجلات المركبة الأربع وكأنها تمشي، في صورة أشبه بحركة الحيوانات التي تسير على أربع.

وأوضحت هيونداي أن السيارات ستتمتع بفضل هذه التقنية من القدرة على السير على الأسطح المختلفة، والوصول إلى ارتفاع يصل إلى 5 أقدام.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أن هذه المركبات ستكون مخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ.

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