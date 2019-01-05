في اليوم العالمي لـ"لغة برايل".. إليكم 10 تطبيقات تدعمها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أحيا العالم، يوم الجمعة (4 يناير/كانون الثاني) ولأول مرة، اليوم العالمي للغة "برايل"، وذلك تيمناً باسم مخترعها لويس برايل الذي أحدث ثورة في حياة فاقدي البصر.

لأول مرة العالم يحيي اليوم العالمي للغة برايل

الاختراع التاريخي هذا لم يبقَ على الورق فقط، بل انتقل إلى تطبيقات ذكية وأجهزة تساعد ذوي الاعاقة والمكفوفين على تسهيل حياتهم، وجعلهم أكثر استقلالية.. وإليكم أبرز هذه التطبيقات:

أبرز 10 تطبيقات وأجهزة تدعم لغة برايل اسم التطبيق وظيفته 1- Sunu هو سوار ذكي يعتمد على الرادار والواقع المعزز ليساعد المكفوفين على التنقل بثقة وتوجيههم لتجنب العقبات عبر الاهتزاز. 2- NuEyes Pro هو تطبيق للتعرف على الألوان المحيطة بالمستخدم، بواسطة كاميرا الهاتف في الوقت الحقيقين معتمداً على الواقع المعزز. 3- Color ID Free تطبيق للتعرف على الألوان المحيطة بالمستخدم بواسطة كاميرا الهاتف في الوقت الحقيقي معتمداً على الواقع المعزز. 4- NantMobile Money Reader تطبيق يقرأ للمستخدم القيمة المالية بصوت مسموع، ليساعده في قراءة الفواتير. ويدعم هذا التطبيق 21 عملة ومجموعة مختلفة من اللغات. 5- be My Eyes تطبيق مجتمعي يتضمن متطوعين يجيبون على جميع أسئلة الكفيف بلغته الأم، كانتهاء صلاحية مادة غذائية أو قراءة إشارات المرور أو التمييز بين ألوان الملابس أو أنواع الأدوية. 6- BlindSquare تطبيق للملاحة لإخبارهم بكيفية الوصول والوقت اللازم والمسافة يدعم اللغة العربية. 7- iDentifi تطبيق يسمح لذوي الإعاقة التنقل ذاتياً داخل بيئتهم وشراء الأغراض من متاجر البقالة، من خلال النقر على الصورة للتعرف عليها ووصف محتواها صوتياً. 8- TapTapSee يحدد الأشياء ثنائية أوثلاثية الأبعاد ونطق أسمائها بمجرد النقر على شاشة الهاتف والتقاط صورة لها. 9- Greta يمنح ضعاف البصر وأيضاً السمع تجربة سينمائية رائعة عبر الوصف الصوتي والترجمة، إذ يمنحهم أكثر من 400 فيلم. 10- iBlink Radio أول تطبيق يروج للحياة الرقمية بين ضعاف البصر يتيح لهم الوصول للمحطات الإذاعية على الإنترنت وخدمات القراءة اللاسلكية

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