لأول مرة العالم يحيي اليوم العالمي للغة برايل

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة

يُحيي العالم اليوم وللمرة الأولى "اليوم العالمي للغة برايل 2019"، ويهدف الاحتفال إلى تشجيع فاقدي البصر أو من يعانون من ضعف حاد به , على القراءة والكتابة وتوطيد وجودهم الفعلي في مجتمعاتهم، إضافة إلى إتاحة المجال للتعرف على المشاكل التي قد يواجهونها، والعمل على إيجاد حلول فعلية لها من خلال تضافر جهود المنظمات الدولية وفي مقدمتها الصحة العالمية.

ويتيح "اليوم العالم للغة برايل" فرصة للاعتراف بضرورة وجود مزيد من الوسائل المساعدة للأشخاص التي تعاني من الإعاقة البصرية، والتأكيد من خلال هذه الوسائل المساعدة مشاركتهم في مجتمعاتهم وتواجدهم في حالة تفاعل إيجابي مع الآخرين.

ووقع الاختيار على يوم 4 يناير، حيث يوافق هذا التاريخ يوم ميلاد لويس برايل عام 1809، مخترع الكتابة بطريقة برايل التي سميت على اسمه.

و"برايل" أحدث بهذه الطريقة ثورة في حياة فاقدي وضعاف البصر باختراعه نظامًا للقراءة والكتابة يعتمد على فكرة الست نقاط البارزة.

وتعد طريقة برايل وسيلة اتصال للأشخاص المكفوفين، كما هو وارد في المادة 2 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي ضرورية في سياق التعليم وحرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات والتواصل الكتابي، وكذلك فيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي للمكفوفين، كما هو وارد في المادتين 21 و24 من الاتفاقية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 161/73 في نوفمبر 2018، بإعلان يوم 4 يناير "يوم عالمي بطريقة برايل اعترافًا بأن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق الوصول إلى اللغة المكتوبة شرط أساسي حاسم للإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمكفوفين وذوي الرؤية الجزئية".

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