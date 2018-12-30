زيارة الى إحدى أجمل المكتبات في العالم

أخبار الآن | فيينا - النمسا - (جنان موسى)

استمتعوا بهذه الصور بعدسة مراسلتنا جنان موسى من داخل المكتبة الوطنية النمساوية في فييناAustrian National Library.

تُعد هذه المكتبة احدى أجمل المكتبات في العالم، ليس فقط بسبب مجموعة الكتب والمجلدات النادرة التي تحويها ولكن أيضا بسبب روعة بنائها.

افتتحت في العام ١٧٢٣ وتحتوي على أكثر من 12 مليون كتاب ووثيقة وتتميز بطابعها العمراني الفريد الذي يعكس الفن الباروكي.

شاهدوا الصور أدناه ودققوا في التفاصيل والرسومات الجدارية وأخبرونا ان كان في مدينتكم مكتبة عظيمة كهذه.

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