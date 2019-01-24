شاهد روعة أول طائرة ذاتية القيادة لنقل الركاب من بوينغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( stuff )

بعد السيارات ذاتية القيادة ، النظام المستقل ينتقل للطائرات ، فقد أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات الأربعاء أن أول مركبة نقل ركاب ذاتية القيادة لديها القدرة على الإقلاع والهبوط بشكل رأسي، قد أكملت أول رحلة تجريبية لها.



ويبلغ ارتفاع سيارة الركوب الكهربائية، ذات الإقلاع والهبوط العمودي، 9.14 مترا وعرضها 8.53 مترا.

وأفاد عملاق صناعة الطائرات في بيان له بأن أول رحلة تجريبية تمت أمس الثلاثاء في ماناساس بولاية فرجينيا الأمريكية على بعد نحو 50 كيلومترا من واشنطن.



وذكرت الشركة أن الرحلات المستقبلية ستشهد اختبار الطيران إلى الأمام، وأيضاً مرحلة الانتقال بين أوضاع الطيران الرأسي والأمامي، والتي تعتبر أكبر تحد هندسي في أي طائرة مخصصة للطيران والهبوط العمودي على سرعات عالية.



وقال مدير التكنولوجيا في بوينغ، جريج هايسلوب، في بيان له "لقد تقدمنا في عام واحد من مجرد مفهوم إلى نموذج أولي قادر على الطيران".



والجدير بالذكر أن شركة "بوينغ نيكست" تعمل على تطوير مركبة كهربائية ذاتية القيادة مصممة لحمل ما يصل إلى 226.8 كيلوغرام من السلع، حيث ستخضع لاختبارات الطيران في السماء المفتوحة هذا العام.



ويشار إلى أن الشركة قدا أعلنت أنها تعمل جنباً إلى جنب مع الهيئات التنظيمية التابعة للحكومة الأمريكية لإدخال نظام التنقل الجديد بحيث يمكن التعايش السلمي بين المركبات ذاتية القيادة والتي يقودها طيار.

مصدر الصورة : stuff

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