هل فكرتم يوما كيف تتأثر القهوة بالتغير المناخي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

مع استمرار تغير المناخ في العالم، حذر علماء متخصصون بالبيئة من تأثير هذا التغير على غالبية أنواع البن البري في مختلف أنحاء العالم.. التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم.

أخبار كثيرة وتطورات متسارعة يشهدها العالم على صعيد التغير المناخي، ولكن.. هل فكرنا يوماً في تأثير هذا التغير على القهوة؟؟

علماء حذروا من تغير المناخ وإزالة الغابات مشيرين الى انهما يعرضان أكثر من نصف أنواع البن البري في العالم لخطر الانقراض، ومنها أنواع تلقى رواجا مثل البن العربي، وبن روبوستا، وأضافوا أن التهديد سيطال أنواعا تستخدم فى مقاومة الأمراض.

ومن خلال الأبحاث توصل العلماء الى أن إجراءات الحماية الحالية لانواع البن البري ليست كافية لحمايتها على المدى البعيد، فبينما ترتفع درجات الحرارة ويقل هطول الامطار تنكمش المساحة الملائمة للزراعة.

نتائج البحث هذه ليست مهمة لعشاق القهوة فقط، فهناك بلدان كثيرة تعتمد على البن في معظم عائداتها من التصدير، ومن المقدر أن مئة مليون شخص ينتجون القهوة في مزارع حول العالم.

كما ان النتائج مهمة لاثيوبيا خاصة، لأنها الموطن الطبيعي للبن العربي، وأكبر مصدر للبن في أفريقيا، اذ يعمل نحو 15 مليون اثيوبي في انتاج البن، وتقدر قيمة الصادرات السنوية منه بمليار دولار، ما يعني أن الأسواق التي تعتمد على تجارة البن ستتعرض لهزات قاسية خلال السنوات العقود المقبلة، إذ تطلب الدراسة من الدول التي تنتج البن خطط حماية لهذه الزراعة من خلال الاهتمام بها، وحمايتها من تقلبات المناخ الضارة.

وباستخدام نماذج كمبيوتر وضع الباحثون تصورا لكيفية تأثير التغير المناخي على انتاج البن العربي في اثيوبيا، ورسموا صورة وصفوها بالقاتمة لأنواع البن، اذ سيتراجع عدد مواقع زراعتها بنسبة تصل الى 85 في المئة بحلول عام 2080.

اقرأ المزيد:

دراسة: زحل كان يحلق وحيدا