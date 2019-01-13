في CES 2019.. جهاز سيساعدك على التخلص من عاداتك السيئة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

إذا كنت ممن يواجهون صعوبة في الدخول في أجواء التأمل العلاجي والتنويم المغناطيسي ، جهاز جديد تم عرضه في معرض ces2019 في لاس فيغاس قد سيساعدك في تغيير عاداتك عبر التأمل والتنويم المغناطيسي .

الجهاز يمكن أن يساعد على تنحيف مستخدمه من خلال دفعه لتناول التفاح بدلاً من الشوكولاته، ويمكن بالتالي أن يضع حداً لاتباع الريجيم أو الحمية الغذائية.

وأفادت «ديلي ميل» أن الجهاز المبتكر يدعى «BrainTap»، وهو عبارة عن نظارة مخبرية متصلة بسماعات أذن، يبلغ ثمنه 430 جنيهاً استرلينياً، لكن مبتكره، وهو خبير واستشاري تغذية أمريكي، يدعي أن الجهاز يمكن أن يساعد مستخدمه على الإقلاع عن السجائر بتخليصه من إدمان النيكوتين، وكذلك مساعدة المصابين باضطراب ما بعد الصدمة.

وقد عرض الجهاز، الذي يطلق عليه اسم «السماعات التأملية» في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس بالولايات المتحدة أخيرا .

مصدر الصور : flossagespa

اقرأ أيضاً :

7 طرق تساعدك على تقبل وظيفتك التي لا تحبها!

شابٌ يرتبط بالفتاة الخطأ.. والسبب احتفالات رأس السنة!