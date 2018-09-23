فيديو: علماء أستراليون يعثرون على بقايا أقدم حيوان في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يجهد العلماء والباحثون منذ عقود على فهم طبيعة تكوين البيئة والنشأة الأولى للكائنات، صحيح أن نظريات راسخة حكمت مناهج البحث العلمي، إلا أن دلائلها لا تزال تظهر تباعا مع تطور مسيرة وأدوات البحث.

فقد تمكن علماء، ولأول مرة، من تحديد أقدم حيوان في العالم، عاش قبل 558 مليون سنة في روسيا. وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية. وأدرك العلماء أن العينة المكتشفة كانت حيوانا، بعد اكتشاف أنها تحتوي على آثار للكوليسترول، وهو نوع من الدهون والسمة المميزة للحياة الحيوانية.

وعاش الكائن الغريب، المستوي نسبيا، قبل 20 مليون سنة من "الانفجار الكامبري" للحياة الحيوانية. ووصف العلماء هذا الاكتشاف، الذي يبدو على شكل بصمة الإصبع، باسم "الكأس المقدسة" لعلم الحفريات.

ويبدو أن المخلوق البحري الغريب، الذي سمي Dickinsonia، نما في حوالي 1.4 متر في الطول والعرض، كما أن شكله بيضاوي ويتميز بوجود شرائح مثل الأضلاع على طول الجسد.

وقال كبير الباحثين، البروفيسور، يوخين بروكس، من الجامعة الوطنية الأسترالية، كانبيرا، إن "المخلوق في الواقع أنتج الكوليسترول، وهي السمة المميزة للحيوانات. إنه يخبرنا أنه في الواقع أقدم أسلافنا".

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وعاش الكائن خلال فترة Ediacaran، التي امتدت حوالي 100 مليون سنة، قبل بداية العصر الكامبري، حيث بدأت الحيوانات المعقدة والكائنات الحية الأخرى، مثل الرخويات والديدان والمفصليات والإسفنج، تهيمن على السجل الأحفوري.

ولم يكن معروفا ما إذا كان الكائن في الواقع حيوانا، حتى الآن، وفقا لما كتبه العلماء في الورقة البحثية المنشورة في مجلة العلوم. وقال البروفيسور بروك، عالم الأرض، إن "جزيئات الدهون الأحفورية التي وجدناها تثبت أن الحيوانات كانت كبيرة ووفيرة قبل 558 مليون سنة، أي قبل ملايين السنين مما كان يعتقد سابقا".

وقام طالب الدكتوراه، إيليا بوبروفسكي، باكتشاف الأحفورة في منطقة نائية على ساحل البحر الأبيض في شمال غرب روسيا. يذكر أن فريق البحث الدولي ضم علماء في الأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد ماكس بلانك للكيمياء الحيوية، وجامعة Bremen في ألمانيا.

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