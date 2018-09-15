"ناسا" تحرز تقدما وتحمي الأرض من كارثة حقيقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



أحرزت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تقدما كبيرا في تطوير مركبة تستطيع صدم الأجرام السماوية التي تقترب من الأرض، وإبعادها عن الكوكب الذي نعيش فوقه، تفاديا لأضرار كارثية، وذلك بعد سنوات من التجارب والعمل المستمر..



وبحسب ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن مشروع "مهمة الاختبار المزدوج لإعادة توجيه كويكب" المعروف بـ"DART"، يسعى إلى دراسة الأجرام السماوية والتعرف على طبيعتها على نحو مفصل، ثم العمل على إرباك المسار الذي تسلكه في الفضاء، وإبعادها عن الكوكب عبر "تقنية التصادم"..

وبعدما وافقت "ناسا" على استخدام النظام الفضائي في وقت سابق، بات من المرتقب أن يجري إطلاق المنصة في 2020 لأجل استهداف جرم يسمى "ديديموس" لا يتجاوز قطره 160 مترا، ولن تكون هذه العملية سوى مجرد اختبار، فالرهان الأكبر أن يتمكن النظام من إرباك كويكبات أكبر قطرا وأشد خطرا..

وحاليا يجري تصميم وتطوير هذه المركبة الفضائية خلال الوقت الحالي في مختبر "جونس هوكينز" للفيزياء التطبيقية في ولاية "ماريلاند" الأمريكية، وذكرت تقارير سابقة أن حجم هذه المركبة يناهز "حجم الثلاجة"..

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