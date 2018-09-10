15 مليون شخص يلعبون الفورت نايت على أجهزة أندرويد

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت لعبة فورت نايت من تحقيق شعبية كبيرة لدى مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد, فبلغ إجمالي عدد مرات تحميلها إلى 15 مليوناً, كما وصل عدد اللاعبين الذين قاموا بالتسجيل للحصول على اللعبة إلى 23 مليون لاعب.

حيث قام فريق Epic بإطلاق هذه اللعبة على هواتف سامسونج في شهر أغسطس الماضي ابتداءً من إصدار Samsung Galaxy S7 فما فوق وبنسخة البيتا, وبالرغم من عدم توفير اللعبة لجميع مستخدمي نظام الأندرويد إلا أن شعبيتها جعلت اللاعبين من ملاك تلك الأجهزة يتهافتون على تحميلها.

ووفقا لما نشره موقع 9to5google الأمريكى فجاء تراجع شركة Epic عن توفير اللعبة على متجر جوجل للهروب من نسبة الـ 30% من الأرباح التى تفرضها جوجل على التطبيقات المستفيدة من متجرها، مما دفعها لتوفيرها بصيغة APK على موقعها الخاص، وقد أشارت الشركة إلى أن اللعبة انتشرت بشكل واسع منذ إطلاق إصدارها للهواتف التى تعمل بنظم تشغيل أندرويد.

وأوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات ضد 47 موقع يقومون بتوفير اللعبة بصيغة APK مع توفير بعض البرامج الضارة بها، كما أنها تعمل مع شركائها فى مكافحة الاحتيال للقضاء على هذه المشكلة.

وذكر الفريق بأن أكثر من 23 مليون لاعب حصل على النسخة التجريبية للعبة وهذه الأرقام تأتي بالرغم من أن الحصول على البيتا يتم حالياً عبر نظام الدعوات فقط أي أن الاستوديو يرسل للاعب رابط دعوة لتحميل النسخة.

والمثير للاهتمام كذلك بأن اللعبة حققت هذه الأرقام رغم عدم صدورها عبر متجر جوجل بلاي وإنما عبر توفيرها برابط يحوي ملف APK بموقع الفريق واللاعبين عادة ما يترددون بتحميل مثل هذه الملفات من مواقع غير المتجر خوفاً من أن تحمل فيروسات أو برنامج خبيث لاختراق أمن الأجهزة.

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