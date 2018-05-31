"الذكاء الإصطناعي" يتفوق على أطباء الجلد فى اكتشاف الأورام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

استخدمت مجموعة من العلماء في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، تقنيات الذكاء الاصطناعى في تحديد سرطان الجلد من خلال عرض أكثر من 100000 صورة للأورام الميلانينية الخبيثة والشامات الحميدة، ووجد البحث أن الذكاء الاصطناعي أخطأ بشكل أقل من أطباء الجلد البشريين في تحديد الورم الخبيث من الحميد.

ويقول الباحثون إن الذكاء الاصطناعى الذى تم استخدامه يعتمد على التعلم الآلي لتحديد وفهم ما "يراه" في الصور، وسرعان ما تعلم الفرق بين الورد الخبيث والحميد بالجلد، وقال البروفيسور هولجر هينسل، مؤلف هذه الدراسة: "تعمل التقنية الحديثة بشكل دقيق للغاية يتفوق على البشر".

ووفقا لموقع "ميرور" البريطاني، عرض الباحثون 100000 صورة لسرطانات الجلد الخبيثة والحميدة والشامات على شبكة الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها خصيصا لهذا البحث، من أجل التفرقة بينها وتدريب الشبكة، وتظهرهذه النتائج أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على التفوق على أطباء الجلد، بما في ذلك الخبراء المدربين على نطاق واسع، في مهمة الكشف عن الأورام الميلانينية"..

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