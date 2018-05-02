6 خطوات لحماية حسابك في "واتسآب" من الإختراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يمتلك تطبيق المراسلة الفورية "واتسآب" أكثر من 700 مليون نشط، ما جعله ذو أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، ويتم استخدامه بصفة يومية في تبادل المحادثات والصور ومقاطع الفيديو، كما تم إضافة خدمة الاتصال الصوتي، ومكالمات الفيديو إليه مؤخرا.

ونظرًا للأهمية الكبرى التي يمثلها "واتس اب" حاليا، فيجب على المستخدمين اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية للتأكد من عدم اختراق الحساب الخاص بهم، أو التجسس على مكالماتهم.

وكثر السؤال مؤخراً عن ماذا تفعل إن تم إخترق حسابك في واتساب؟ إذ جاءت الإجابة كالآتي من التقنيين:

أرسل إيميلك إلى: support@whatsapp.com، عنوان الرسالة: مسروق/مفقود: الرجاء تعطيل حسابي. الرسالة: مسروق/مفقود: الرجاء تعطيل حسابي +9665xxxxxx، ثم عدل الرقم بحيث يكون رقم جوالك لحساب الواتساب +9665xxxxxx.

وفي هذا الصَّدد، إليك 6 خطوات تساعدك في تأمين حسابك بـ"واتسآب" من الاختراق كالآتي:

إفتح تطبيق الواتس اب الدخول على الإعدادات الضغط على Account على Two-step verification فعل خاصية الحماية قم بوضع الرقم السري

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