العلم يكشف السبب وراء وقوف طائر "الفلامنغو" على ساق واحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

لطالما لفتت طيور "الفلامينغو" الأنظار بوقوفها على قدم نحيلة وحيدة، حتى أثناء النوم، وقد وجد العلماء أن ذلك قد يتطلب جهدا أقل بالنسبة للفلامينغو من الوقوف على ساقين، وهو أمر معاكس للبديهة.

بإمكان تلك الطيور إسناد أجسامها بلا جهد على ساق واحدة، ودون أي نشاط عضلي، فطيور "الفلامينغو" تعتمد على آليات منفعلة غير مجهدة، عوضا عن الجهد العضلي لإسناد أجسامها والتحكم بتوازنها أثناء وقوفها على ساق واحدة..

وبحسب تقرير نشرته "رسائل علم الأحياء الملكي"، توصل إلى أن سبب وقوف طائر "الفلامينغو" على ساق واحدة راجع الى تقليل التعب العضلي وحفظ حرارة الجسم لذلك فهو يغمس ساقا واحدة فقط في الماء الباردة.. ويحتفظ بالثانية متنية داخل ريشه، وفق

ويبقى طائر "الفلامينغو" متوازنا، بلا حراك على الإطلاق طيلة نومه، وأكدت بعذ الدراسات أن الجاذبية الأرضية هي التي تؤدي بقية الدور وتساعد الطائر على الحفاظ على وضعيته في مكانه، فبوسع هذا الطائر الوقوف من دون استخدام عضلاته كلها أصلاً؛ مَا يُشِير إلى أنه قد يكون يوفر طاقته..

مصدر الصورة (the national geography)

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