"مايكروسوفت" تطلق وظائف الأمان.. كيف يمكنكم إستعادة الملفات؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



"مايكروسوفت" هي عبارة عن شركة دولية تعمل في مجال تكنولوجيا الحاسوب؛ هذه الشركة تطور الحواسيب وتصنعها، يقع مقرها الرئيسي في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يعمل فيها حوالي 71.553

موظفا في أكثر من 102 دولة..

مؤخرا، أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن توسيع وظائف الأمان للمشتركين في الإصدار Personal و Home، من حزمة البرامج "أوفيس 365" من خلال إطلاق وظيفة استعادة الملفات File Restore للمساعدة

في استرجاع البيانات عند التعرض لهجمات التشفير وطلب الفدية..

وبهذا الإجراء، يمكن للمستخدم استعادة الملفات من آخر 30 يوما، كما أنه في حال الاشتباه بالتعرض لهجمات القرصنة الإلكترونية، فشركة "مايكروسوفت" تتدخل وتقوم بإبلاغ المستخدم عن طريق إشعارات سطح المكتب

أو الأجهزة الجوالة أو البريد الإلكتروني..



الحالات التي تتدخل فيها شركة "مايكروسوفت"

- في حال قيام المستخدم بإنشاء رابط لمشاركة الملفات أو المجلدات في خدمة الحوسبة السحابية وان درايف Onedrive، فإنه يمكن تأمين هذا الرابط بواسطة كلمة مرور أيضاً، حتى لا تقع البيانات الهامة في أيدي الغرباء عندما

يتم إرسال الرابط بالخطأ إلى أشخاص غير معنيين.

- في حال اكتشاف خدمة Outlook وجود بيانات حساسة في رسالة البريد الإلكتروني، مثل معلومات بشأن بطاقة الائتمان، في نافذة النص، فسوف تنصح المستخدم بإرسال الرسالة مشفرة.

كما أشارت الشركة الأمريكية إلى إطلاق وظائف جديدة في خدمة البريد الإلكتروني أوتلوك، حيث يمكن تشفير رسائل البريد الإلكتروني بين الراسل والمستقبل بنقرة واحدة، وإذا تلقى المستخدم مثل هذه الرسالة عن طريق خدمة أخرى للبريد الإلكتروني، فيتم توجيه هذه الرسالة إلى موقع Outlook.com، حتى يتمكن المستخدم من الاطلاع على الرسالة الإلكترونية بعد إجراء المصادقة بنجاح..

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