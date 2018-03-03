سامسونغ تكشف عن سعر "غالاكسي إس 9" في المنطقة العربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلنت شركة سامسونغ، يوم الجمعة، وصول هواتف غالاكسي إس 9" و"غالاكسي إس 9 بلاس"، إلى دولة الإمارات.

وأتاحت الشركة للمستهلكين، أن يتعرفوا إلى أبرز مميزات الهواتف الجديدة، من خلال فعالية أقيمت في منطقة برج خليفة بدبي.

وأكدت الشركة أن السادس عشر من الشهر الحالي، سيكون موعد إطلاق الهواتف الجديدة في سوق الإمارات.

ويبدأ سعر "غالاكسي إس 9" من 3099 درهما إماراتيا ( 844 دولار أميركي)، بينما يبدأ سعر "غالاكسي إس 9 بلاس" الأكبر حجما من 3499 درهما.

وصُمم الهاتفان لتميكن المستهلكين من التعبير عن أنفسهم بطرق أكثر ذكاءً من خلال الصور والفيديوهات والرموز التعبيرية الفريدة.

كما يتميز الهاتفان الجديدان باحتوائهما على الكاميرا الأكثر تقدماً من سامسونغ في عالم الهواتف الذكية، اذ تم تصميمها مع عدسات بفتحة مزدوجة جديدة لتوفير تجربة تصوير مثالية حتى في بيئات الضوء المنخفض.

ويحتوي الهاتفان على خصائص مبتكرة جديدة تشمل وضعية تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة جداً، ورموز تعبيرية مخصصة لضمان عدم تفويت المستخدمين أي لحظة.

ويوفر الهاتفان Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus تجربة ترفيهية محسنة مع مكبرات صوت ستريو قوية تمت موالفتها بنظام الصوت AKG مع صوت غامر معزز بتقنية "دولبي أتموس".

ويتميز الهاتفان بشاشة عرض لامتناهية على امتداد الجهاز والتي تعتبر عنصر أساسي في تراث سامسونغ الخاص بتصميم الهواتف الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتفان مع تطبيق الأشياء الذكية الجديد SmartThings، الذي يربط ويوحّد جميع أجهزة سامسونغ المزودة بتقنيات "إنترنت الأشياء" في المنزل للاستمتاع بتجربة ذكية واحدة ومتصلة.



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