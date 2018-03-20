لأول مرة.. باحثون يسجلون صوت ظاهرة بركانية مذهلة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قام باحثون بتسجيل الصوت المرعب للرعد البركاني لأول مرة في العالم خلال "ثوران بركان"، وذلك اعتمادا على ظاهرة الرعد والبرق الناشئة عنه، وتم إنشاء الرعد بواسطة الصواعق في أعمدة الرماد التي أُطلقت من بركان Bogoslof في جزر ألوشيان (ألاسكا) ويعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو التصريف الدراماتيكي القوي للطاقة الكهربائية، التي نشأت في سحب الرماد..

ومن المعلوم، أن البراكين من أهم التضاريس الطبيعية على سطح الكرة الأرضية، وهي تتواجد في البر كما أنها تتواجد في البحر على حد سواء. وتستقطب إهتمام الباحثين عبر العالم، وفق صحيفة "telegraph".

هذه الدراسة الجديدة استخدم فيها الباحثون ميكروفونات موجودة في جزيرة مجاورة، لرسم خرائط ضوضاء بركان Bogoslof، في جزر ألوشيان، وهي سلسلة تضم أكثر من 50 جزيرة بركانية في شمال المحيط الهادئ..ويقدم تحليل الرعد البركاني للباحثين طريقة للكشف عن البرق البركاني، وربما طريقة لتقدير حجم الرماد. ووجدوا أن شدة الرعد تتطابق مع كثافة البرق، والتي يمكن أن تساعد على معرفة مدى خطورتها.

الجدير بالذك، أنه سابقا تمكن الباحثون من التقاط صور البرق البركاني، ولكن الرعد البركاني كان بعيد المنال، لأنه من الصعب جدا التمييز بين أصوات "قرقعة" البراكين الخاصة..





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