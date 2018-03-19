علماء يكتشفون نوعا بشريا غريبا.. ظلت جيناته غامضة لسنوات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



من الواضح أن البشر المعاصرين لديهم ماض أعقد مما أدركه العلماء المختصين في هذا المجال، حيث اكتشف الباحثون أن مجموعات من الإنسان العاقل قد تبادلت ربما عن طريق التزاوج (الحمض النووي) في منطقتين على الأقل من العالم مع مجموعة غامضة من الكائنات البشرية المعروفة باسم Denisovans".

ويبدو أن هذا النوع البشري الملقب "Denisovans" قد ساهم في تكون الجينات البشرية الحديثة، لكنه ليس بنفس أهمية البشر البدائيين، حيث لوحظ أن جينات هذا النوع أثرت في الإنسانية. ويعود تاريخ "Denisovans" إلى ما قبل خمسين ألف سنة، استنادا إلى اختبارات أجريت لعظم إصبع فتاة صغيرة تنتمي لهذ النوع، وجزء من ضرس تم اكتشافه في كهف سيبيريا سنة 2008. وقد أطلق على هذا النوع هذا الاسم نسبة إلى "الكهف" في جبال "ألتاي" بروسيا..







وتمكن العلماء في عام 2016 من تتبع الحمض النووي لـ " "Denisovans"، الذين يعيشون في بابوا غينيا الجديدة وجزر المحيط الهادئ الأخرى، حيث تم العثور على 5 في المئة منه.. كله من أصل Denisovans"،

فبعد إجراء مسح جديد للحمض النووي للإنسان، فوجئ علماء من جامعة واشنطن باكتشاف مجموعة جديدة من الإنسان المعاصر من أصول "Denisovans"، أغلبهم من الآسيويين الشرقيين المعاصرين لا سيما الصينيون واليابانيون..



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