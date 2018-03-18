الناسا تصمم مركبة تواجه الخطر الذي يداهم الإنسانية (فيديو)

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



تعتبر "الأجرام السماوية القريبة" من الأرض مجموعة من الكويكبات والنيازك والمذنبات التي تدور حول الشمس، لكن مداراتها تمر في نقاط قريبة من الأرض، لدرجة يمكن معها أن تدخل مجال جاذبية الأرض، وبالتالي تشكل خطورة كبيرة على كوكبنا في حال اصطدمت به..

في هذا الصدد وضعت الناسا كل الدراسات المحتملة لصد الخطر على كوكب الأرض، حيث توصل العلماء إلى أكبر كوكب يهدد سلامة الأرض، وهو كوكب "بينو" مخافة إصطدامه بكوكبنا، لذلك وضعت حلا لتدمير هذه الكواكب، وهي الآن عاكفة على تصميم مركبة "هامر" مزودة بأسلحة نووية تقوم بمهمة التصدي لكل الأجرام التي تقترب من الأرض وتقوم بتفجيره أو تغير مساره، وتبعده عن الأرض.. لكن هناك الكثير من المعوقات التي قد تفشل تصنيع هذه الآلة، وأهمها الكلفة المادية الباهظة، بالاضافة إلى احتمال اصطدام المركبة نفسها بالأرض، وفق موقع "the mirror".



وأولى علماء الفلك من عقود قريبة اهتماما كبيرا بهذه الأجرام، نتيجة إدراكهم مدى خطورتها على كوكب الأرض، وتمكن العلماء منذ ذلك الحين من رصد نحو 10 آلاف جرم سماوي، أما دراستها بالمجمل فتقتصر على مدى قربها ودرجة خطورتها على الأرض...

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