الصين تأمل غزو "القطب الشمالي" بوحش ضخم

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأت الصين بناء أول سفينة سياحية لإستكشاف القطب الشمالي، ومن المتوقع أن يستكمل بناء السفينة، التي يبلغ طولها 104.4 أمتار، في آب/ أغسطس 2019، وستكون هذه السفينة مزودة بنظام تحكم ودفع كهربائي متقدم جدا وقادر على الإبحار في المياه المتجمدة..



هذه المبادرة تسعى لتعزيز دور الصين العالمي، من خلال ربط الصين بدول في أوروبا والشرق والأوسط ومناطق أخرى من خلال مشروعات بنية تحتية ضخمة، ولتنفيذ الفكرة تأمل الصين أن تؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري إلى فتح ممرات بحرية تصل بمبادرة الرئيس شي جين بينغ (الحزام والطريق) إلى القطب الشمالي، وفق وكالة "شينخوا"..

وأعلنت الصين أول وثيقة رسمية بشأن سياسة القطب الشمالي في يناير/ كانون الثاني الماضي، وكشفت الوثيقة خططا لتشجيع الشركات على تأسيس بنية تحتية والقيام برحلات تجارية تجريبية بهدف بناء "طريق الحرير القطبي"..

اقرأ أيضا:

أضخم مدينة ألعاب بتقنية الواقع الافتراضي في الصين

الصين تقول لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة