"يونيلفر" تهدد بسحب إعلاناتها من "غوغل" و"فيسبوك"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قالت "يونيلفر" إنها تدرس وقف إعلاناتها على منصات رقمية مثل "غوغل" و"فيسبوك"، بحسب ما أكد مدير التسويق لدى الشركة "كيث ويد"لـ"فايناشيال تايمز"، وأوضح "ويد" أن "يونيلفر" تخطط لعدم الاستثمار في منصات رقمية لا تحمي الأطفال وتنتج محتويات مضللة للمستهلكين وتروج للغضب والكراهية في المجتمعات، وقارن "ويد" بين ما يظهر على هذه المنصات الرقمية ومواقع مختلفة على الإنترنت لا تهتم بما يراه المستهلكون، خاصة الأطفال وبين جهود "يونيلفر" في انتقاء أفضل المواد الخام لمنتجاتها على حد قوله.

وقد حصل موقع "سي إن إن" على نسخة عن الكلمة التي سيلقيها مدير التسويق لدى "يونيليفر"، كيث ويد، خلال المؤتمر، وفيها: "لا يمكننا أن نستمر في دعم سلسلة تموين رقمية... هي في بعض الأحيان أفضل بقليل من مستنقع على مستوى الشفافية".

يُشار إلى أن شركة "يونيليفر"، التي تمتلك ماركات على غرار "دوف" و"ليبتون" و"بن أند جيريز"، هي من كبار المعلِنين في العالم. وتبلغ حصّة التسويق في موازنتها السنوية نحو ثمانية مليارات أورو (9.8 مليارات دولار)، مع الإشارة إلى أن 25 في المئة من إعلاناتها هي إعلانات رقمية.

ويأتي إنذار يونيليفر في الوقت الذي تواجه فيه شركات التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي انتقادات متزايدة لفشلها في حماية الأطفال ومحو الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية والتطرف، ورغم خفض ميزانية إعلاناتها لتقليص النفقات، فإن "يونيلفر" لا تزال ثاني أكبر منفق على الإعلانات في العالم..

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