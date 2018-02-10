ناسا: نيزك من الأنواع الخطرة مر بالقرب من الأرض

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (صحف)

مر نيزك صنفته وكالة ناسا من الأنواع الخطرة، في مسافة قريبة من من كوكب الأرض، الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرينتش، والنيزك الذي يفوق الحوت الأزرق حجما ويطلق عليه 2018 CB تم اكتشافه يوم الأحد الماضي فقط. ومن المتوقع أن يظهر في نطاق يمثل خمس المسافة بين الأرض والقمر.

وتصنف وكالة ناسا النيازك بالخطرة إذا مرت في نطاق 7 ملايين و400 ألف كيلو متر، بينما يقترب هذا النيزك بمقدار 64 ألف كيلومترا فقط، ويتراوح حجم الكويكب بين 50 و 130 قدما (15 و 40 مترا)، بينما يحذر خبراء من أن نيزكا في هذا الحجم لا يقترب من الأرض سوى مرتين في العام.

لكن ناسا أكدت أن النيزك لا يشكل تهديدا فعليا بالتصادم مع الأرض.

يذكر أنّه تصنف وكالة ناسا النيازك بالخطرة إذا مرت في نطاق 7 ملايين و400 ألف كيلو متر، بينما يقترب هذا النيزك بمقدار 64 ألف كيلو مترًا فقط. ويتراوح حجم الكويكب بين 50 و 130 قدمًا (15 و40 مترًا).

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