في قبر عمره 5000 عام.. باحثون يكتشفون أول سلالة للطاعون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشفت مجموعة من الباحثين أول سلالة طاعون في تاريخ البشرية، وذلك أثناء حفر قبرٍ عمره 5000 عامٍ في فرلسيجاردين في السويد. ولفت العلماء إلى أنّ "سلالة الطاعون هذه لم تكن معروفة من قبل، في حين أن تحليل البكتيريا الشهيرة المعروفة باسم يرسينيا بيستيس، يشير إلى أنّ الجراثيم القاتلة قد تكون دمرت مستوطنات في جميع أنحاء أوروبا في نهاية العصر الحجري".

وخلال بحثهم، عثر العلماء على بقايا امراة دفنت بجانب 78 شخصاً، جميعهم ماتوا في غضون 200 عاماً، الامر الذي يؤكد أنّ الوباء قد طال مجتمعهم. ولفت الباحثون إلى أنّ المرأة توفيت منذ حوالى 4900 عاماً، عن عمرٍ ناهز 20 عاماً بالطاعون الرئوي، في المرحلة التي تضاءلت فيها المجتمعات الأوروبية، خلال فترة عرفت باسم تراجع العصر الحجري الحديث.

وجاءت هذه الاستنتاجات وفقاً لنيكولاس راسكوفان، المؤلف الرئيسي للدراسة، وذلك بعد تحليل الحمض النووي لضحايا ما قبل التاريخ الذين ربما قتلوا بسبب العدوى الفتاكة. وبناءً عليه، فإنّ اكتشاف هذه السلالة الجديدة يمكن أن يعيد كتابة التاريخ الأوروبي، فيما يتعلق بجرثومة الطاعون القاتلة التي يعتبر من أكثر الأوبئة المدمرة في تاريخ البشرية في القرن الثالث 13، حيث قتل ما يقدر بـ75 إلى 200 مليون شخص في أوراسيا وأوروبا.

(القبر الذي اكتشفه العلماء - NewNotizie.it)

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