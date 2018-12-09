الصين تطلق المسبار القمري "تشانغ آه -4" (صور )

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (شينخوا)

أطلقت الصين المسبار القمري "تشانغ آه -4" في الساعات الأولى من يوم السبت بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن يقوم بأول هبوط ناعم على الجانب البعيد للقمر.

ويحمل الصاروخ من طراز "لونغ مارش-3 بي" المسبار القمري المكون من مركبتين واحدة للهبوط وأخرى جوالة.

وانطلق الصاروخ من مركز إطلاق الأقمار الصناعية في شيتشانغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين في تمام الساعة 2:23 صباحا، وعلى متنه المسبار الذي يتضمن مركبة هبوط وطوافة، ما يفتح فصلا جديدا في اكتشاف القمر.

وأعلنت مصلحة الفضاء الوطنية الصينية أن المهام العلمية للمسبار القمري "تشانغ آه-4" تشمل الرصد الفلكي للموجات اللاسلكية منخفضة التردد، وفحص تضاريس وتشكيلات أرض القمر، ورصد التركيب المعدني للقمر وفحص بنية قشرته، وقياس الإشعاع النيتروني والذرات المحايدة من أجل دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.

وعززت الصين من التعاون الدولي في برنامجها لاستكشاف القمر، مع أربع حمولات في المسبار "تشانع آه-4" طورها علماء من هولندا وألمانيا والسويد والسعودية.

وتعتبر عملية الإطلاق التي جرت يوم السبت المهمة رقم 294 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.

مصدر الصور : شينخوا

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