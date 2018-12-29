ماذا تخطط أبل لسنة 2019؟.. إليكم 6 تسريبات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

تسريبات وأخرى شائعات و البعض الأخر، وعود من عملاقة التكنلوجيا والهواتف الذكية آبل حول خططها لسنة 2019 , نقدم لكم هنا أبرز 6 تسريبات ..

1. هاتف قابل للطي من آبل

كثرت الشائعات في الآونة الأخيرة عن نية سامسونغ اطلاق هاتفها القابل للطي العام المقبل، ولكن يبدو ان شركة ابل العملاقة تسعى ايضاً نحو إطلاق هاتف للطي العام المقبل!

فقد اعلنت أبل عن تطوير ايفون قابل للطي يمكن أن يفتح ويغلق مثل الكتب. وقد تقدمت شركة التكنولوجيا العملاقة بطلب للحصول على براءة اختراع لجهاز لم يذكر اسمه، ويعتقد أنها تعمل مع LG لتطوير تقنية الشاشة.

2. تطوير أبل ميزة Face ID بهواتف 2019

نشر المحلل الشهير "مينج-تشى كو" تقريرا جديدا يشير فيه إلى بعض المزايا التى ستضمها هواتف آيفون لعام 2019 المقبل، وقال إن ميزة Face ID على أجهزة آيفون من الجيل القادم ستشهد تقدما كبيرا من حيث الموثوقية والأداء، وعلى وجه التحديد، يشير "كو" إلى أن طرازات آيفون 2019 من آبل ستقوم بتضمين مصباح إنارة جديد وأقوى مصمم للحد من تأثير الضوء غير المرئي من البيئة المحيطة.

3. تحديث AirPods

كشف المحلل Kuo اليوم عن خطط ابل لإطلاق التحديث الجديد من سماعة AirPods في الربع الأول من عام 2019، والتي تأتي بميزة دعم الشحن اللاسلكي للسماعة عبر حافظة الشحن اللاسلكية.

4.تجميع هواتف الآيفون في الهند

ستبدأ تجميع هواتف "آيفون" الأعلى سعرا في الهند من خلال الوحدة المحلية لشركة "فوكسكون" التايوانية مطلع 2019.

5. سيارة ذكية

عملاق الإلكترونيات الأمريكية يسير نحو إنتاج سيارة الكترونية، من المتوقع أن تدخل بهذه السيارة الذكية عالم صناعة السيارات رسميا عام 2019.

مصدر الصورة : ReadWrite

6. هاتف بثلاث كاميرات

بعد إطلاق هواوي هاتفها الأخير بثلاث كاميرات ، لا يمكن لأبل تجاهل التطور الكبير في السوق الذي يرفع سقف المنافسة ، ومن المتوقع أن تطلق آبل نفسها أيضاً هاتفاً بثلاث كاميرات لتجاري العصر .

مصدر الصورة : Cult of Mac

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