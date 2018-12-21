علماء ينذرون بتصاعد التقلبات الجوية نتيجة الإحتباس الحراري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حذرت المنظمة العلمية الرئيسية في أستراليا، من أنه سيكون هناك مزيد من التقلبات الجوية الشديدة مثل ارتفاع درجات الحراة وحرائق الغابات والعواصف وتراجع في منسوب الأمطار بسبب استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري. وفقا لموقع "AE24"

وارتفع متوسط درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة والمحيطات حول القارة بدرجة واحدة منذ عام 1910، وفقاً لتقرير حالة المناخ لعام 2018 الصادر عن منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية والمكتب الأسترالي للأرصاد الجوية.

وقالت مديرة مركز علوم المناخ في منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية، هيلين كيلوغ في بيان: "تظهر بياناتنا حسب الاتجاهات العالمية، أن مناخ أستراليا آخذ في الدفء، مع تسجيل أعلى درجات حرارة على نحو قياسي في السنوات الـ 8 إلى الـ 10 الماضية منذ عام 2005".

وأضافت أن "هذا الارتفاع في درجات الحرارة سببه زيادة انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون في الجو"، وأوضحت أن القياسات المتخذة على مدار الأعوام الـ 40 الماضية في تاسمانيا تظهر أن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو تشهد زيادة مستمرة وبلغت مستوياتها حالياً أعلى من 400 جزء في المليون منذ عام 2016.

وذكر التقرير أنه خلال الفترة من أبريل(نيسان) حتى أكتوبر(تشرين الأول) الماضيين، كان مستوى هطول الأمطار أقل من المتوسط في 17 من الأعوام الـ 20 الماضية بجنوب أستراليا.

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