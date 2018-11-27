الإمارات تعلن انتهاء تصنيع مسبار الأمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزيرة دولة الإمارات للعلوم المتقدمة، الانتهاء من تصنيع مسبار الأمل الإماراتي خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات. والمسبار الإماراتي من المقرر له الوصول لكوكب المريخ في عام 2021، تزامناً مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات، حيث سينطلق في رحلة تستغرق 9 أشهر يقطع خلالها أكثر من 60 مليون كيلومتر وستكون دولة الإمارات ضمن 9 دول في العالم فقط، لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر.



وتهدف وكالة الإمارات للفضاء الى تنظيم ودعم ورعاية القطاع الفضائي الوطني ودعم الاقتصاد المستدام المبني على المعرفة والمساهمة في تنوع الاقتصاد الوطني ونشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الفضاء وتشجيع وتطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية السلمية في الدولة وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال الفضاء لجميع الجهات المعنية في الدولة.

كما تهدف الوكالة كذلك الى تطوير الشراكات الدولية لتنمية القطاع الفضائي الوطني والمساهمة في نقل المعرفة في مجال تكنولوجيا الفضاء الى جانب تمثيل الدولة في الاتفاقيات والبرامج والمحافل الدولية في مجال الفضاء واستخداماته السلمية علاوة على دعم المؤتمرات والندوات في مجال الفضاء داخل الدولة والمشاركة فيها.

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