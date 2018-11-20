بعد سامسونغ.. هواوي تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد القابل للطي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "هواوي" الصينية، في وقتٍ سابق عن نيتها العمل على إنتاج هاتفٍ جديد قابل للطي. هذا الأمر أقدمت عليه "سامسونغ" التي أزاحت الستار قبل أيام عن جهازها الجديد من هذه الفئة (انفتني فليكس دسبلاي).

فعلياً، فإنّ "هواوي" صدقت بوعودها اتجاه مستخدمي هواتفها، وأنتجت هذا الهاتف "المُنتظر". ومن المقرّر أن تطلق الشركة الهاتف الجديد خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة - اسبانيا، في شباط المقبل 2019، ومن المحتمل أن يصل إلى الأسواق في شهر حزيران.

وبحسب تقرير لموقع "ETNews" الكوري الجنوبي، فإنّ الشركة الصينية عرضت جهازها الجديد القابل للطي على شركات الإتصالات الكورية الجنوبية، التي تعمل بتقنية الجيل الخامس G5، وهي ميزة أساسية في هاتف هواوي الجديد. ولفتت البيانات المسرّبة بشأن الهاتف القابل للطي إلى أنه "سيعتمد على شاشتين، الأولى داخلية بقياس 8 إنش والثانية خارجية بقياس 5 إنش". وستأتي هذه الشاشات مشابهة في التصميم الذي اعتمدته سامسونغ، لكنها ستكون أكبر. أمّا عن صناعة هذه الشاشات، فإنّ سامسونغ ستتولى هذا الأمر، بعكس "هواوي" التي ستعمد إلى تكليف شركة BOE الصينية للقيام بهذه المهمة.

مصدر الصورة: BBC

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