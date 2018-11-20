"أمازون" تعلن عن وظائف جديدة لمهمة سرية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أعلنت شركة أمازون، الإثنين، عن حملة توظيف كبيرة من أجل "مهمة سرية جديدة"، فى خطوة تزيد من التكهنات والتخمينات بخصوص خططها لإطلاق منتج ثورى جديد.

وذكرت صحيفة "التليغراف" البريطانية، أن إعلانات الوظائف تظهر أن الشركة تبحث عن خبراء فى الهندسة الميكانيكية والروبوتات، بالإضافة إلى مطورى البرمجيات.

وأوضحت الصحيفة، أن الموظفين سيعملون على منتج جديد ومحبوب وأساسى للمستهلكين، مشيرة إلى أن إدارة الشركة تحاول إبقاء المشروع سريا، منوهة إلى أن الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات لم يتم إخبارهم إلى حدود الساعة بنوعية الوظيفة الذى سيشتغلون بها.

وتابعت "أمازون" أنها تقدم أكثر من 100 فرصة عمل فى كل من سياتل وكاليفورنيا، مما يشير إلى أنها تعمل على توسيع فضاء عملها.

وانتشرت فى وقت سابق من هذا العام، تقارير تفيد بأن مجموعة من موظفى أمازون كانوا يعملون على تطوير روبوت منزلى، وهو ما جعل كثيرين يربطون ذلك بفتح باب التوظيف لدى الشركة التى قامت بذات الشيء قبل سنوات لضم فريق لتطوير المساعد الصوتى "أليكسا".

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