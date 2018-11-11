الخبراء السبرانيون يحذرون من رسالة خبيثة على واتساب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذّر خبراء الأمن السيبرانيون من رسالة خبيثة قادرة على محو بيانات واتساب على الهواتف بالكامل في عشر ثوان فقط.

ونوه الخبراء الى ان الرسالة تأتي على شكل فيديو مكتوب فيها Martinelli، ويؤكدون أنها قادرة على مسح بيانات الهاتف في أقل من عشر ثوان.

وذكرت مصادر أن رسالة الاختراق الجديدة تأتي بصيغة الرسالة المرسلة من مجهول، في صورة تحذير لمستخدمي "واتسآب" بأنهم سيصبحوا جزء من البرامج الضارة التي يتم توزيعها عبر رابط فيديو، ويطلب منهم تمريرها إلى الأصدقاء.

كما تحذر الرسالة الخبيثة المستخدمين من خدعة تطبيق "واتساب جولد"، التي انتشرت بالفعل منذ فترة، وهي عملية احتيال حقيقية تطلب من المستخدمين الترقية إلى الإصدار المميز للحصول على "الأشياء الجيدة والرموز التعبيرية الجديدة".

وأكدت شركة الأمن السيبراني "سوفوس" الأمريكية، أن الرسالة كاذبة، وأشارت إلى أنه لا يوجد فيديو متداول باسم "Martinelli".

وبينما لا يزال مصدر الرسالة الأصلية غير معروف، ولكن ذكرت تقارير إنه نشأ في إسبانيا، ويبدو أنها تصيب الهواتف بالفيروس المدمر، الذي تحذر منه بمجرد الضغط على إعادة الإرسال، وتوجيهها إلى الأصدقاء.

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