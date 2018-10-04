مفاجأة "سارة" من فيسبوك للملايين من مستخدميه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي في وقت سابق، أن الاختراق الأمني الذي تعرض له موقعها الإلكتروني قد يطال تطبيقات أخرى مرتبطة به، وبالفعل فقد طال تطبيق "إنستغرام" لمدة تزيد عن ربع ساعة امس الأربعاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول..



في المقابل، خرجت شركة "فيسبوك" عن صمتها وأكدت ان "المحققين وجدوا أن المتسللين لم يتمكنوا من الوصول إلى المواقع الأخرى التي تستخدم ميزة تسجيل الدخول عبر حساب فيسبوك Facebook Login في الهجوم الإلكتروني الكبير الذي كشفت عنه الشركة الأسبوع الماضي"، وقال غاي روزين، نائب رئيس إدارة المنتجات في فيسبوك والمشرف على الأمن، في بيان له: "لقد قمنا بتحليل سجلاتنا الخاصة بتطبيقات الطرف الثالث المثبتة أو التي تم تسجيلها أثناء الهجوم الذي اكتشفناه الأسبوع الماضي، ولم يعثر هذا التحقيق حتى الآن على أي دليل على أن المهاجمين قد تمكنوا أو قاموا بالوصول إلى أي تطبيقات طرف ثالث باستخدام تسجيل الدخول إلى فيسبوك".

يأتي هذا الإعلان بعد أن كشف موقع فيسبوك الأسبوع الماضي عن أسوأ اختراق أمني على الإطلاق، قائلاً إن المتسللين غير المعروفين بعد قد استغلوا نقطة ضعف وسرقوا رموز تسجيل الدخول المميزة التي سمحت لهم بالوصول وكشف بيانات ما لا يقل عن 50 مليون حساب مستخدم على المنصة كما لو كانوا مالكي الحسابات.

وقالت فيسبوك إنها أغلقت الثغرة الأسبوع الماضي، لكنها اضطرت إلى إجبار 90 مليون مستخدم على تسجيل الخروج من حساباتهم كتدبير وقائي، وتراجعت أسهم الشركة لليوم الثالث على التوالي، بانخفاض بنسبة 1.9 في المئة ليصل سعر السهم الواحد إلى 159.33 دولار أمريكي..

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