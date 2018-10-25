أبل وسامسونغ تنتهكان حقوق عملائهما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قامت السلطات الإيطالية بفرض غرامات بملايين الدولارات على شركتي الهواتف الذكية الأشهر في العالم آبل وسامسونغ ، ويرجع ذلك الى ممارسات من قبل الشركتين انتهكت حقوق المستهلكين وفقاً لما صرحته هيئة حماية السوق والمنافسة في بيانها الرسمي .

وقامت الشركتين بإصدار تحديث جديد للبرمجيات تسبب لاحقاً بإبطاء الهواتف القديمة . وصدر بحق شركة أبل غرامتين الأولى بقيمة 5 ملايين يورو وذلك عن تضرر بعض هواتف "أيفون 6 " من التحديث الجديد “IOS 10” المصمم لهواتف "أيفون 7" .

أما الغرامة الثانية قدرت ب 5 ملايين يورو أيضاً وسببها عدم توفير الشركة الشهيرة معلومات تفصيلية حول بطاريات أجهزتها مثل العمر الإفتراضي للبطارية وإجراءات الحماية وكيفية إستخدامها.

وبالنسبة لشركة سامسونغ فرض عليها غرامة مماثلة وذلك بعدما تسبب الإصدار الجديد لنظام التشغيل أندرويد المعروف ب "مارشميلو" في مشاكل كبيرة لهاتف "نوت 4 " علماً أن هذا الإصدار مخصص ل "نوت 7"

وبحسب وسائل إعلام فإن الشركة الكورية أعربت عن استيائها من قرار الهيئة الإيطالية، مؤكدة أنها ستتقدم باستئناف للقرار.

يشار إلى أن أبل كانت العام الماضي قد اعترفت بتعمدها إبطاء بعض من هواتف آيفون القديمة، مؤكدة أنها أرادت بهذه الخطوة إطالة العمر الافتراضي للأجهزة، معتذرة في نفس الوقت للمستخدمين عن "سوء التفاهم" الذي وقع جراء ذلك الإجراء.

وجاء في تقرير الهيئة الإيطالية أن قرار الشركتين لحث المستخدمين على التحديث للبرمجيات الأحدث على أجهزتهم القديمة سبب أعطالا خطيرة وقلل الأداء بشكل واضح، ما عجل باستبدال تلك الأجهزة لاحقا.

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