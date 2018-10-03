5 هواتف قابلة للطي بتقنيات ثورية ستبصر النور (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

عندما نتحدث عن هاتف قابل للطي ، بالتأكيد أنت تعود بذاكرتك للهواتف التي قدمت هذه الفكرة في أول ثورة ظهور الهواتف المحمولة ، لكن اليوم ساحة المنافسة تشتعل من جديد بالهواتف القابلة للطي التي تقدم تقنية عالية عبر الشاشات المرنة ..

سامسونغ غلاغكسي اكس

كشفت براءة اختراع جديدة من شركة سامسونغ منحتها إياها المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن بعض الحيل التكنولوجية التي قد تستخدمها الشركة الكورية سامسونغ في هاتف Galaxy القابل للطي القادم .تصف براءة الاختراع طريقة لاستخدام آلية قفل كهربائياً تعمل على ترسيخ و تماسك الحالة المادية للشاشة المرنة ، حيث أنه سيتم إرفاق الشاشة المرنة بإطار صلب يثبتها في مكانها ، و عند طيها تظل منطقة شاشة العرض في موضعها ، و ذلك بفضل المحركات الميكانيكية التي تبقي الهاتف مغلقاً ، و عندما يبدأ المستخدم في فتح الهاتف يتم فتح قفل الآلية تلقائياً حتى تصل إلى حالتها غير المطوية .

وألمحت شركة سامسونغ، إلى أن الهاتف الجديد القابل للطي يحمل اسم "غالاكسي X"، وسيدعم شاشتي عرض بقياس 3.5 إنشات، وفق ما ذكر موقع "تي 3" التقني. وسيكون الهاتف المرتقب قابلا للاستخدام كـ"تابلت"، عند طي الشاشتين.

ويدمج الهاتف في قسمه الخلفي شاشة ثالثة، تمكّن المستخدم من التعامل مع الجهاز، حتى وإن كان مطويا.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة الكورية الجنوبية هذا الهاتف عقب الكشف عن هاتف "غالاكسي إس 10" في فبراير المقبل.

وكانت سامسونغ طرحت في عام 2016 فكرة إطلاق هاتف ذكي يمكن طيه، وعملت الشركة منذ ذلك الحين على تطوير هذا النموذج.

شركة موتورولا

أشار يانغ يوانغكينغ، الرئيس التنفيذي لشركة لينوفو المالكة لعلامة موتورولا التجارية، في فبراير 2017، إلى أن المستخدمين سيرون تقنية الشاشات القابلة للطي في هواتف الشركة وخصوصا الطراز RAZR.

وتبع ذلك، تقديم موتورولا لبراءة اختراع لهاتف قابل للطي يدمج شاشتين، يمكن استعماله كجهاز لوحي عند طيهما، كما أنه يدعم كاميرتين.

هاتف إل جي مرن بمايكرفون ثنائي ومكبرات صوت !

تتمتع شركة إل جي بخبرة في مضمار تصنيع الأجهزة القابلة للطي، وهو ما قد يمنحها الأفضلية في سباق الهواتف المرنة.

وقدمت الشركة الكورية في يناير من العام الجاري براءة اختراع لهاتف مزوّد بشاشة قابلة للانثناء، وكاميرا مزدوجة وميكروفون ثنائي ومكبري صوت.

هل دخلت أبل مضمار المرونة؟

في نوفمبر 2017، سجلت شركة أبل الأميركية، براءة اختراع لتصميم هاتف مزوّد بشاشة قابلة للطي، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، أو استعراض الصور الخاصة بالاختراع، مع الإشارة فقط إلى أن الهاتف سيكون قابلا للتحوّل إلى جهاز لوحي أيضا.



هواوي وصلت أيضاً..

كشف المدير التنفيذي لشركة "هواوي"، ريتشارد يو، في مقابلة مع صحيفة "ذا بيلد" الألمانية، أن الشركة الصينية تحضّر لهاتف قابل للطي، سيكون جاهزا على الأرجح في غضون سنة واحدة.

ولم يكشف مسؤول الشركة الصينية أي تفاصيل أخرى بشأن الجهاز المنتظر، إلا أن براءة اختراع لهواوي أظهرت نموذجا شبيها بالتابلت، يدعم شاشتين كبيرتين قابلتين للثني.

مصدر الصور: موقع T3

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