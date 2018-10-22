فيسبوك يسمح للصفحات بالانضمام الى المجموعات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في تحديث جديد على سياسته، أتاح موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خاصية انضمام الصفحات الى المجموعات، الأمر الذي سيكون محل اهتمام المسوقين حول العالم.

الخاصية الجديدة تتيح للصفحات التعليق والتفاعل مع المجموعات، بحسب ما رصدت خبيرة التسوق ماري سميث، وتوصلت الى استنتاج أن هذه الطريقة قد تكون وسيلة للشركات كي تعوّض بعض خسائرها التي تكبدتها نتيجة لتعديل السياسات التي اعتمدها النظام الأساسي لفيسبوك.

واعتبارًا من الآن، يمكن لمدير صفحة المجموعة ان يسمح أو يرفض طلبات انضمام الأعضاء، وذلك عبر خيار جديد اضافة الفيسبوك على سياسته.



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